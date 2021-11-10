Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, который запрещает рекламу электронных сигарет и жидкостей к ним. В первом чтении соответствующий документ нардепы поддержали еще в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

"Реализация положений законопроекта, по нашему мнению, будет способствовать ограничению курения или потребления указанных сигарет, жидкостей, изделий и устройств населением Украины, особенно молодежью и подростками", - сказал председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко.

Во время работы над документом члены профильного подкомитета решили, что необходимо распространить запрет на рекламу и на устройства для потребления табачных изделий без их сгорания и табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением.

Среди прочего, в законопроекте указано, что реклама не должна содержать изображение процесса курения электронных сигарет, формировать мнение что курение е-сигарет является фактор достижения успеха в какой-либо области жизни или создавать впечатление, что курение е-сигарет поможет решить личные проблемы.

Напомним, летом ВОЗ заявила о вреде электронных сигарет и потребовала ограничить их распространение.

Также сообщалось, что в проекте государственного бюджета Украины на следующий год заложили подорожание обычных и электронных сигарет на 20%.