Известную украинскую Instagram-блогершу Алевтину Черкашину оштрафовали на 250 тыс. гривен из-за проваленной рекламы. Она пообещала заказчику обеспечить 50 тысяч новых подписчиков, но в итоге не смогла выполнить это условие.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

Так, блогерша под ником diva_olivka должна была разместить на своей странице рекламные тексты и видеоролик о проведении розыгрыша подарков. За это предпринимательница Вероника Синица должна была заплатить 500 тысяч гривен: 250 тысяч в день старта розыгрыша и 250 тысяч после его окончания.

Кроме того, в договоре было указано, что блогерша гарантирует 50 тысяч новых подписчиков на страницы в Instagram. Если же этого не получится, то заказчица за счет гонорара исполнительницы должна самостоятельно заказать рекламные услуги по данному розыгрышу.

Однако блогерше не удалось привлечь такую большую аудиторию – на страницу заказчицы в соцсети подписались только 22 886 человек.

При этом предпринимательница потребовала 250 тысяч гривен штрафа за невыполнение контракта, 700 тысяч гривен упущенной выгоды, 250 тысяч материального ущерба и 50 тысяч морального ущерба.

В то же время суд постановил, что блогерша обязана заплатить только 250 тысяч гривен за невыполненные условия договора и 3 750 грн судебного сбора.

Напомним, недавно Зюзинский суд Москвы оштрафовал российского блогера и журналиста Юрия Дудя на 100 тыс. рублей (почти 1,4 тысячи долларов - Ред.) за "пропаганду наркотиков" в двух интервью на YouTube.

Также мы писали о том, что киевский блогер обвинил консультанта из Верховной Рады в жестоком избиении.