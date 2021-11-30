По информации источников "Страны", в среду, 1 декабря, во время выступления Владимира Зеленского в парламенте депутатам фракции "Слуги народа" выдадут футболки белого цвета, на которых будет надпись "За президента, против олигархов".

"Спрашивали, у кого какой размер. Надо написать, какой размер и пойти забрать футболку. Там будет лозунг "За президента против олигархов". Многие, мягко говоря, недовольны таким дресс-кодом", - заявил источник.

Напомним, в первый день зимы президент Украины выступит в Верховной Раде и обратится к народу. Вместе с тем, как рассказали "Стране" народные избранники, у депутатов не будет возможности задать президенту Зеленскому вопросы после того, как глава государства зачитает обращение в парламенте.

Ранее мы подробно разбирались в том, что сказано в законопроекте №5599 об олигархах, который подписал президент Зеленский, и какими будут его последствия.

Также мы писали, что несколькими днями ранее Кабинет Министров Украины во исполнение "закона об олигархах", утвердил план-график мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием "лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни".