Закон об ужесточении ответственности за препятствование деятельности работников СМИ, который нардепы приняли во втором чтении в феврале 2021 года, по состоянию на сегодня до сих под не подписан президентом Владимиром Зеленским и находится в проработке.

Об этом со ссылкой на ответ Офиса президента сообщают "Украинские новости".

"Сообщаем, что Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по ужесточению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов" находится в проработке", - сообщили в Офисе президента.

Вместе с тем, по данным издания, Офис президента проигнорировал просьбу предоставить замечания и предложения Зеленского, из-за которых он не подписывает закон.

Отметим, закон был принят парламентом 2 февраля. Он предусматривает увеличение штрафов за умышленное препятствование осуществлению журналистом профессиональной деятельности или его преследование должностным лицом.

Согласно статье 94 Конституции Украины, президент должен в течение 15 дней подписать направленный ему закон или вернуть его Верховной Раде с обоснованными и мотивированными предложениями. Если же президент в этот срок не подписывает закон и не отправляет его парламенту, то закон считается одобренным и должен быть подписан и опубликован.

Согласно информации на сайте Рады, 9 февраля 2021 года Закон об ужесточении ответственности за препятствование деятельности работников СМИ был подписан спикером и в тот же день направлен на подпись президенту. То есть Зеленский должен был подписать его еще 23 февраля. Таким образом, президент почти в 20 раз превысил срок рассмотрения данного закона.

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Напомним, ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о НАБУ.

Также рассказывали, как бывший президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал закон о запрете российских наблюдателей на выборах, хотя оговоренные Конституцией сроки для его подписания вышли.