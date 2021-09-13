В понедельник, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №462/2021 о создании Совета по молодежным вопросам, который будет его консультировать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Предполагается, что Совет будет консультативно-совещательным органом. Необходимость его создания у Зеленского пояснили желанием развивать потенциал украинской молодежи, а также способствовать ее реализации и привлекать ее к активному участию в общественной жизни. Кроме того, при принятии решений в сфере молодежной политики у Зеленского хотят учитывать точку зрения молодых украинцев. Также Совет по молодежным вопросам должен заниматься развитием молодежной инфраструктуры у нас в стране.

В состав нового органа при президенте Украины войдут лидеры молодежных организаций, спортсмены и культурные деятели. Кто именно это будет - решится в течение месяца, именно в этот срок предложения по кадровому составу должны передать Зеленскому.

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки.

Также мы сообщали, что День молодежи в Украине больше не будут отмечать в июне.