В среду, 1 декабря, наступил день, который ранее Владимир Зеленский назвал датой возможного госпереворота.

Впервые о нем президент заявил в время пресс-марафона. По его словам, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые хотят втянуть олигарха в эту историю.

Также сегодня Зеленский в 10 часов утра зачитает ежегодное обращение в Верховной Раде.

Тему "госпереворота" стали подогревать в "Слуге народа". Вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что 1 декабря, в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей, а в регионах предлагают по тысяче гривен в день за участие в протестах.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в Верховной Раде "будут заблокированы входы, выходы, подъезды". По его словам, скорее всего, полиция сделает коридор, по которому в парламент будут пропускать только журналистов и депутатов.

Также сегодня заявлено, что из-за массовых мероприятий уже с 6 утра в Киеве перекроют улицы. С утра ожидаются митинги под Радой, а вечером - националисты и сторонники Порошенко выйдут под Офис президента с требованием уволить главу ОП Ермака.

"Страна" следит за событиями в Киеве сегодня. Материал обновляется.

09:21 Зеленский, судя по всему, уже в Раде - здесь стоят машины из его кортежа.

09:16 "Предвкушаю неловкую ситуацию в Раде сегодня. Слуг заставили прийти в футболке "Підтримую Президента. Проти олігархів". И вот по наблюдениям сейчас в Раде как представители Коалиции не спешат натягивать этот шедевр креатива на себя", - пишет у себя в телеграме нардеп Ярослав Железняк.

09:14 Фото с портретом Гордона и траурной лентой никто из-под Рады так и не убрал.

09:10 В Раду приехал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и анонсировал ряд "изюминок" в речи президента.

09:00 Сегодня, кстати, 30 лет референдуму, который утвердил Акт о провозглашении независимости Украины. Наверняка Зеленский упомянет об этом в речи перед Радой.

08:53 Полиция и спецназ стоят на каждом перекрестке в правительственном квартале и вдоль тротуаров. Но движение по Грушевского и Институтской пока не перекрыто.

08:45 Под парламентом уже стоит оцепление из полиции, подвезены автозаки, а также собираются митингующие. В основном - представители движения SaveFOP. Они требуют принятия закона 5866, который отменяет обязательное введение кассовых аппаратов.

08:40 Расписание мероприятий сегодня такое:

В 09:30 физлица-предприниматели планируют митинговать под стенами парламента.

В 10:00 в Раде выступит Зеленский. Он обратится с речью к депутатам.

Основные же события намечены на вечер.

В 18:00 на Майдане собирается "Нацкорпус". Затем запланирован его поход под Офис президента.

К 19:00 на Майдан выйдет "Движение сопротивления капитуляции". Его участники тоже собираются выдвинуться на Банковую. Там они хотят потребовать отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и обещают сделать акцию бессрочной.

08:30 С 6:00 в Киеве перекрыты такие улицы:

Крещатик - от Богдана Хмельницкого до Европейской площади

Михайловская - от Крещатика до Большой Житомирской

Малая Житомирская - от Майдана до Владимирского проезда

Софиевская - от Майдана до Владимирского проезда

переулок Т. Шевченко

Бориса Гринченко

Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской

Круглоуниверситетская

Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи

Шелковичная – от Грушевского до Бассейной

Институтская – от Садовой до Майдана

Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Карта перекрытых улиц 1 декабря