В среду, 1 декабря, наступил день, который ранее Владимир Зеленский назвал датой возможного госпереворота.
Впервые о нем президент заявил в время пресс-марафона. По его словам, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые хотят втянуть олигарха в эту историю.
Также сегодня Зеленский в 10 часов утра зачитает ежегодное обращение в Верховной Раде.
Тему "госпереворота" стали подогревать в "Слуге народа". Вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что 1 декабря, в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей, а в регионах предлагают по тысяче гривен в день за участие в протестах.
А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в Верховной Раде "будут заблокированы входы, выходы, подъезды". По его словам, скорее всего, полиция сделает коридор, по которому в парламент будут пропускать только журналистов и депутатов.
Также сегодня заявлено, что из-за массовых мероприятий уже с 6 утра в Киеве перекроют улицы. С утра ожидаются митинги под Радой, а вечером - националисты и сторонники Порошенко выйдут под Офис президента с требованием уволить главу ОП Ермака.
"Страна" следит за событиями в Киеве сегодня. Материал обновляется.
09:21 Зеленский, судя по всему, уже в Раде - здесь стоят машины из его кортежа.
09:16 "Предвкушаю неловкую ситуацию в Раде сегодня. Слуг заставили прийти в футболке "Підтримую Президента. Проти олігархів". И вот по наблюдениям сейчас в Раде как представители Коалиции не спешат натягивать этот шедевр креатива на себя", - пишет у себя в телеграме нардеп Ярослав Железняк.
09:14 Фото с портретом Гордона и траурной лентой никто из-под Рады так и не убрал.
09:10 В Раду приехал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров и анонсировал ряд "изюминок" в речи президента.
09:00 Сегодня, кстати, 30 лет референдуму, который утвердил Акт о провозглашении независимости Украины. Наверняка Зеленский упомянет об этом в речи перед Радой.
08:53 Полиция и спецназ стоят на каждом перекрестке в правительственном квартале и вдоль тротуаров. Но движение по Грушевского и Институтской пока не перекрыто.
08:45 Под парламентом уже стоит оцепление из полиции, подвезены автозаки, а также собираются митингующие. В основном - представители движения SaveFOP. Они требуют принятия закона 5866, который отменяет обязательное введение кассовых аппаратов.
08:40 Расписание мероприятий сегодня такое:
В 09:30 физлица-предприниматели планируют митинговать под стенами парламента.
В 10:00 в Раде выступит Зеленский. Он обратится с речью к депутатам.
Основные же события намечены на вечер.
В 18:00 на Майдане собирается "Нацкорпус". Затем запланирован его поход под Офис президента.
К 19:00 на Майдан выйдет "Движение сопротивления капитуляции". Его участники тоже собираются выдвинуться на Банковую. Там они хотят потребовать отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и обещают сделать акцию бессрочной.
08:30 С 6:00 в Киеве перекрыты такие улицы:
Крещатик - от Богдана Хмельницкого до Европейской площади
Михайловская - от Крещатика до Большой Житомирской
Малая Житомирская - от Майдана до Владимирского проезда
Софиевская - от Майдана до Владимирского проезда
переулок Т. Шевченко
Бориса Гринченко
Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской
Круглоуниверситетская
Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи
Шелковичная – от Грушевского до Бассейной
Институтская – от Садовой до Майдана
Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.
Карта перекрытых улиц 1 декабря