Во вторник, 30 ноября, у здания Верховной Рады Украины на улице Михаила Грушевского появился портрет украинского журналиста Дмитрия Гордона с траурной лентой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Неизвестный мужчина утром принес фотографию Гордона с траурной черной лентой к зданию парламента, а позже оставил его под Радой у фонарного столба.

В сети также появились снимки мужчины, который держит в руках портрет Гордона.

Такой перформанс, вероятно, является "ответкой" на слова Дмитрия Гордона о том, что президент Владимир Зеленский для него умер. По мнению журналиста, Зеленскому осталось править 2,5 года, дальше он предрек "начало конца". Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

После этого "Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова. По информации источников "Страны", в "Слуге народа" приняли решение байкотировать каналы "Украина" и "Украина 24" именно после этих слов журналиста Дмитрия Гордона.

Гордон, в свою очередь, заявил, что его не интересуют ни Зеленский, ни "слуги народа". Последние, по словам журналиста, для него умерли "всем скопом".

На пресс-конференции 26 ноября Гордона упомянул и сам Зеленский. Он заявил: "Гордон аж из штанов выпрыгивает: "Не должен идти! Не должен! Не должен!" (на второй срок - Ред.). Боже мой. Разве это главное? Я не вижу как мои дети растут. Я должен только им… Позорище".

После этого во время рекламной паузы на шоу "Свобода слова Савика Шустера" журналист заявил, что ему очень жалко, что "всю страну на@бали".