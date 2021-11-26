Дмитрий Гордон матерился в адрес Владимира Зеленского на YouTube-канале Шустера во время рекламной паузы.

Журналист рассказал, что ему очень жалко, что "всю страну на@бали". При этом он против нового Майдана и не будет брать участие в акциях протеста.

"Я помню к чему привели предыдущие акции протеста - к потери Украиной субъектности, к гибели 15 тысяч человек, к мраку, который мы переживаем последние 8 лет. В Майдан не верю", - заявил Дмитрий Гордон.

"То есть, против Зеленского, но и против того, чтоб его свергать через акции протеста", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за нервным ответом президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о праздновании дня рождения Андрея Ермака, Зеленский сорвался и второй раз - теперь он пожаловался на журналиста Дмитрия Гордона и на свой возможный второй срок на посту главы страны.

"Они так боятся, что я пойду на второй срок. Гордон аж из штанов выпрыгивает: "Не должен идти! Не должен! Не должен!". Боже мой. Разве это главное? Я не вижу как мои дети растут. Я должен только им… Позорище", - заявил Зеленский.

Также мы писали, что журналист Дмитрий Гордон вслед за своим коллегой Савиком Шустером предрек неизбежный конец президентству Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский) для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому - 2,5 года. Дальше - начало конца. Все, что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!" - сказал Гордон.