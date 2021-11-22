Сегодня, 22 ноября, бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Страна" нашла полный вариант ставшего уже знаменитым фото Авакова, Шустера, Гордона, Комаровского и Ко с топорами и мечами.

Как оказалось, там ещё был известный политик и юрист Николай Катеринчук - стоит крайний справа с алебардой.

Также на месте событий присутствовала супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман - она, собственно, и фотографировала.

Фото было сделано вчера в Литве - в месте рождения Савика, у которого сегодня день рождения (69 лет). В Литву на празднование слетелись его друзья.

"Фото сделано в Литве. У Савика день рождения, куда он пригласил своих друзей. И решил показать им места своего детства, в том числе и школу. Хорошая душевная атмосфера, а остальное пусть додумывают, как хотят", - сказал "Стране" гендиректор Студии Савика Шустера Павел Елизаров. И добавил: "Оружие у нас средневековое. Очень актуальное в наше время".

Ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вступил в переговоры с доктором Комаровским и журналистом Гордоном для создания некоего "политического трио". Однако сам Гордон опроверг информацию о таких переговорах.