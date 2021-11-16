Аваков рассказал, что "последней каплей" для его отставки стали наркоскандалы со "слугами народа"
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последней каплей, заставившей его принять решение об отставке, стали несколько случившихся подряд инцидентов со "слугами народа", которых задержала полиция. Их подозревали в употреблении наркотиков.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
По словам Авакова, первый инцидент, который заставил его уйти в отставку, - ДТП с участием экс-члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко. Второй - задержание нардепа Евгения Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
"Это все вызвало, так сказать, бучу негодования в окружении Зеленского. Товарищ Арахамия на эту тему очень сильно возбухал. Потом много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами.
И у меня был похожий разговор с президентом, когда мы на эту тему тоже обменялись. Я не скрывал раздражения, и он тоже не скрывал своего раздражения. Где-то вот в эти дни я понял, что, наверное, надо как-то заканчивать", - сказал Аваков.
Также сыграли, по словам Авакова, свою роль и довыборы в Раду на Ивано-Франковщине, где, на его взгляд, "цена мандата для этого депутата слишком высока".
Аваков заявил, что на него и на полицию давили, чтобы обеспечить победу кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку. Он отказался, и по итогу привлекли к делу СБУ.
"Я выразил недоумение, когда Служба безопасности зашла на избирательный участок. Так не может быть!", - заявил он добавив, что позже глава СБУ по области пошел на повышение в Киев.
Напомним, Аваков написал заявление об уходе с поста МВД 13 июля, а 15-го числа Рада отправила его в отставку.
"Страна" ранее разбиралась, что означает для украинской политики уход главы МВД, который руководил им с 2014 года.