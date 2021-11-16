Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что последней каплей, заставившей его принять решение об отставке, стали несколько случившихся подряд инцидентов со "слугами народа", которых задержала полиция. Их подозревали в употреблении наркотиков.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Авакова, первый инцидент, который заставил его уйти в отставку, - ДТП с участием экс-члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко. Второй - задержание нардепа Евгения Брагара по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

"Это все вызвало, так сказать, бучу негодования в окружении Зеленского. Товарищ Арахамия на эту тему очень сильно возбухал. Потом много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами.

И у меня был похожий разговор с президентом, когда мы на эту тему тоже обменялись. Я не скрывал раздражения, и он тоже не скрывал своего раздражения. Где-то вот в эти дни я понял, что, наверное, надо как-то заканчивать", - сказал Аваков.

Также сыграли, по словам Авакова, свою роль и довыборы в Раду на Ивано-Франковщине, где, на его взгляд, "цена мандата для этого депутата слишком высока".

Аваков заявил, что на него и на полицию давили, чтобы обеспечить победу кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку. Он отказался, и по итогу привлекли к делу СБУ.

"Я выразил недоумение, когда Служба безопасности зашла на избирательный участок. Так не может быть!", - заявил он добавив, что позже глава СБУ по области пошел на повышение в Киев.

Напомним, Аваков написал заявление об уходе с поста МВД 13 июля, а 15-го числа Рада отправила его в отставку.

"Страна" ранее разбиралась, что означает для украинской политики уход главы МВД, который руководил им с 2014 года.