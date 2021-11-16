Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Владимир Зеленский не готов ко второму президентскому сроку.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, верит ли Авакова во второй срок Зеленского, тот ответил: "Нет, не верю".

Свое заявление экс-глава МВД пояснил тем, что Зеленский на данный момент не готов к этому.

"Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов", - сказал Аваков.

Арсен Аваков считает, что "кому угодно" хватит сил победить Зеленского на выборах. Как пример, он назвал Разумкова.

"Сейчас они его выгонят из парламента – и он получит еще 5%. Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле", - заявил Аваков.

Его заявление комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

"С этим выводом Авакова можно согласиться. Но есть одно "но". У Зе нет шансов на второй срок при условии сохранения нынешнего уровня политической конкуренции и при наличии крупных телеканалов, на которые Банковая не может прямо влиять (пример - телеканалы Ахметова). Тогда да - шансов у Зеленского никаких.

Но Зеленский это и сам понимает.

Потому он и пытается выстроить систему, при которой никакой реальной политической конкуренции в стране не будет. А все крупнейшие телеканалы (и их владельцы) будут колебаться только вместе с генеральной линией правящей партии.

Для того Зе и использует механизм санкций СНБО, а также закон об олигархах.

И вопрос второго срока Зе зависит от того, насколько у него получится решить эту задачу. Если ему не дадут ее решить - то второго срока у него не будет. А будет, скорее всего, первый тюремный срок", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, Владимир Зеленский в августе признался в желании пойти на второй срок. Однако уже в сентябре он заявил, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в течение одной каденции президента.

Между тем, рейтинг президента Зеленского упал почти до 20%. Это самый низкий показатель с момента избрания его главой государства.

Также мы писали, что почти две трети украинцев недовольны работой Зеленского, по данным опроса.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко.