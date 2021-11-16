Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков снова раскритиковал президента Владимира Зеленского за санкции СНБО, сравнив эту "форму власти" с коммунизмом.

Об этом Аваков написал в Telegram-канале.

"Заседания СНБО по своей сути стали отображением коммунистических партийных пленумов и съездов, где решения заложены и уже прописаны задолго до начала самого съезда и приняты единолично. А остальные члены-заседатели, не экспертная профессиональная коллегия, а необходимая бутафория иллюзии демократического диалога. С единственной разницей – раздражающий глаз красный цвет заменен на приятный зеленый", - написал Арсен Аваков.

По его мнению, президенту Владимиру Зеленскому нужно менять сложившуюся систему.

"Другого – не дано. Сложившаяся система управления вредит интересам Украины, углубляя кризисные процессы", - написал Аваков.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в начале ноября Арсен Аваков дал большое интервью, в котором разгромно раскритиковал такие "наработки" нынешней власти, как санкции СНБО, обвинял Офис президента в узурпации власти, а также очертил свои политические амбиции.

Кроме того, мы сообщали, что, по словам экс-министра, решения по санкциям на СНБО принимаются без каких-либо доказательств.