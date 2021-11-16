Бывший глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков намекнул на роль Службы безопасности Украины в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Журналист спросил у Авакова о том, что имел ввиду президент Украины Владимир Зеленский, когда в мае на пресс-конференции допустил причастность контрразведки СБУ к делу Шеремета.

"Я тоже вам скажу: "Может быть", - сказал Аваков, повторив слова президента.

Также он напомнил о том, что в 2019-м году говорил Руслану Рябошапке, который был генпрокурором, о связи СБУ в деле Павла Шеремета.

"Тогда я первый раз обратил его внимание на то, что мы подозреваем и считаем, что запись трех видеокамер с места преступления, которую изымали сотрудники СБУ, пропали. И хорошо бы эту тему раскрыть.

Я потом к Ивану Баканову (главе СБУ - Ред.) обращался. Он провел внутреннее расследование. Но выводы того расследования: "Ничего не пропало, ничего у нас не было, и это безосновательное обвинение". Я до сих пор с этим не согласен", - заявил Аваков.

После журналист спросил в экс-главы МВД, считает ли он, что военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко, которых подозревают в убийстве Шеремета, сотрудничали с СБУ.

"Есть такая у меня дальняя мысль", - ответил Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков, будучи главой МВД Украины, уже намекал на связь СБУ в деле Павла Шеремета. Он говорил, что СБУ на первых этапах следствия изъяла одну из ключевых видеокамер и не вернула ее. "Страна" подробно об этом рассказывала в отдельном материале.

Также мы писали, как пять лет расследовали и разваливали дело Шеремета.