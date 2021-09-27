Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко смягчили меру пресечения. Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь подсудимый должен находиться дома только с 23:00 до 06:00. Об этом сообщается на странице Free Riff в соцсети.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь он должен быть дома только с 23:00 до 06:00.

Напомним, летом 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, за рулем которого находился журналист Павел Шеремет. И только в конце 2019 года троим людям объявили о подозрении в его убийстве: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко.

На данный момент Антоненко находится уже только под ночным домашним арестом, Дугарь - под личным обязательством, Юлии Кузьменко был назначен круглосуточный домашний арест, который позднее смягчили до ночного и она смогла вернуться к работе.