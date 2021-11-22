Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Снимок Аваков обнародовал на своей странице в Facebook.

На фото мужчины стоят рядом и улыбаются, перед ними горит огонь. В руках у них оружие - мечи, топоры, Гордон держит еще и щит синего цвета.

"Да-да, это именно то, о чем Вы подумали", - подписал фотографию Аваков Аваков.

"На что он намекает - точно непонятно. Но, судя по мечам и щитам, можно предположить, что это объявление о начале крестового похода против Зеленского", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко недавно рассказал, что экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вступил в переговоры с доктором Комаровским и журналистом Гордоном для создания некого "политического трио". Однако сам Гордон опроверг информацию о таких переговорах.

Также сообщалось, что Комаровский жалеет, что поддержал на президентских выборах Зеленского.

Кроме того, мы писали, что ходили слухи о том, что экс-глава МВД присоединится к будущему проекту Дмитрия Разумкова. Однако Аваков опроверг слухи о его присоединении к партии Разумкова и заявил, что это фейк от Офиса президента.