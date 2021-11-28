Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поста журналиста Юрия Бутусова с видео, где он стреляет из артиллерийского орудия, а не против него.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия как дело. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрение, оно не может быть против кого-либо вообще", - говорится в сообщении.

В частности, предметом расследования стало выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

"Еще раз подчеркиваем: никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не втягивать ГБР в политические обвинения", - добавили в ведомстве.

Добавив, что "ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Напомним, 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий"

После чего Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по действиям Бутусова на видео со стрельбой.