Вчера, в День памяти жертв Голодомора, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.

Об это Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе - но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из Байрактара, и другие данные об украинской войне за независимость мне передают доверяющие мне защитники Украины, потому что не доверяют российской агентуре во власти, которая пытается "слить" Донбасс", - написал Бутусов.

Также он опубликовал видео, на котором он стреляет из тяжелого вооружения и заявляет, что делает это "за каждое зерно 1933 года, за каждую жертву советских репрессий".

Впрочем, на следующий день, после разгоревшегося скандала на тему того, что кто угодно может приехать на фронт и использовать запрещенные Минскими соглашениями вооружения да еще и признаваться в убийствах людей, Бутусов заявил, что видео снято очень давно и не на Донбассе.

"Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", - написал Бутусов.

"Скандал этот наверняка попытается в своих интересах использовать Зеленский, которому Бутусов в пятницу хотел "набить морду" после перепалки на пресс-конференции. На фоне таких "перфомансов" Зеленского будут позиционировать умеренным политиком, "противостоящим экстремистам, разжигающим новую войну". Хотя в реальности, политика Зе по отношению к войне на Донбассе совпадает с видео, опубликованным Бутусовым", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский вступил в перепалку с Юрием Бутусовым. Президент обвинил журналиста в сливе информации об использовании "Байрактара" на Донбассе".

Кроме того, позже Бутусов прокомментировал "горячий" спор с президентом во время пресс-марафона, заявив, что Зеленскому надо было дать по лицу, а остановило его лишь уважение "к государству и к статусу президента Украины, как верховного главнокомандующего".