Вслед за комментарием украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на видео журналиста Юрия Бутусова, на котором он стреляет из оружия якобы по территории Донбасса, отреагировали в Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разысканий о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений. Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что публикация подобных видео в таком контексте является "очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии".

"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - добавили в ведомстве.

Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на видео, по поручению главнокомандующего ВСУ началась проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

"Несмотря на какие-либо провокации, подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской федерации. Мы, в свою очередь, настоятельно призываем граждан Украины избегать поступков, которые могут повредить Вооруженным Силам Украины, вызвать интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с нашей стороны или усложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами", - подытожили в Минобороны.

Напомним, вчера Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.

В результате Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по действиям журналиста Юрия Бутусова на видео со стрельбой.