В штабе ООС отреагировали на скандал, разгоревшийся из-за того, что главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал видео, как он стреляет из тяжелого вооружения по Донбассу "за жертв советских репрессий".

Соответствующий пост опубликован на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Предупреждая возможные обвинения в адрес Объединенных сил относительно применения запрещенного вооружения, официально сообщаем: Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от столкновения на определенное расстояние. Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, на пресс-конференции 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов "слил" информацию о применении "Байрактара" на Донбассе. Также он сказал, что в результате этого погибли люди.

После этого Бутусов назвал Зеленского человеком без совести и заявил, что "нужно было встать и дать ему по морде".

Также Бутусов в День памяти жертв Голодомора опубликовал видео, как он стреляет по Донбассу "за жертв советских репрессий". Впрочем позже он заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.