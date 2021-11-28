Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала видео журналиста и главреда Юрия Бутусова, на котором он стреляет из оружия якобы по неподконтрольным территориям Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу процесс мирного урегулирования, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины. 27 ноября Юрий Бутусов выложил на личной странице в Фейсбук видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Дата и место съемки не указаны. На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разысканий о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений", - говорится в сообщении.

В украинской делегации в ТКГ считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом "позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы."

Кроме этого, как заявили в пресс-службе, "это повышает опасность провокативных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений в упреждении для прикрытия собственных преступлений".

"Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии. Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - указывается в сообщении.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала украинцев избегать поступков, которые могут повредить ВСУ, повлечь за собой интенсификацию обстрелов врагом, увеличить потери с украинской стороны, или усложнить сотрудничество с международными партнерами и политико-дипломатическую работу в рамках Нормандского и Минского форматов.

Новость прокомментировал Телеграм-кагал "Политика Страны".

"Тему по видео Бутусова вслед за ГБР подхватила и Украинская делегация в ТКГ. Возмущена фактом публикации, говорит, что ее уже "использует противник в гибридной войне", чтоб показать использование Украиной запрещённых вооружений на линии фронта и обвинить в том, что командование не контролирует собственную армию, раз позволяет стрелять гражданским.

Удивительная, конечно, метаморфозы позиции. Ещё недавно спикер ТКГ Арестович и отдельные представители делегации (не говоря уже о Зеленском) не стеснялись делать воинственных заявлений, оправдывали использование запрещённых Байрактаров. То есть вели себя точно также как и Бутусов. А тут вдруг резко стали "голубями мира".

Почему - понятно. Это технология, чтоб показать, что Зеленскому противостоят экстремисты, желающие разжечь войну, на фоне которых Зе бы выглядел "меньшим злом".

Хотя именно Зеленский фактически ведёт линию "партии войны" по Донбассу", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, вчера Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.

После чего Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по действиям журналиста Юрия Бутусова на видео со стрельбой.