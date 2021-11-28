Журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов отреагировал на возбуждение уголовное дело за его видео "стрельбы по Донбассу". Он расценил это как месть за перепалку на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также ещё одно доказательство, что во власти окопались "российские агенты".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. То есть Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны – это я все начал? По мнению президента именно я обнародовал видео из Байрактара и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). И вот уже нашли повод – выстрел из пушки, который был когда-то сделан, назвали его "поводом для эскалации", хоть я и написал что это было давно. И теперь меня привлекают по криминальной статье за ​​развязывание агрессивной войны!" - пишет журналист.

Кроме этого, Бутусов считает, что подобная реакция властей началась из-за одного вопроса Зеленскому.

"А напомню, все это потому, что я задал вопрос: Не стыдно ли Зеленскому держать у себя российского агента Демченко? И все услышали от президента, что российский агент Руслан Демченко – полезный руководитель комитета по разведке, несмотря на то, что он возглавляет все разведслужбы Украины вопреки закону о люстрации и является соавтором Харьковских соглашений по сдаче Крыма. И Демченко, Татарова, Ермака, президент защищает", - говорит он.

Также Бутусов добавил, что не собирается куда-то уезжать из страны, а "тексты и дела, которыми Офис пытается его закрыть – это системная ложь и спланированные действия российской агентуры в Офисе президента в интересах нашего врага".

"Мое дело докажет – российское влияние в окружении президента Зеленского существует, и провал наших спецопераций против России – это спланированное в ОП преступление, которое я как журналист требую расследовать должным образом. И именно за это меня хотят наказать", - заявил Бутусов.

Реакцию Бутусова прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Юрий Бутусов отреагировал на возбуждение уголовное дело за его видео "стрельбы по Донбассу". Расценил это как месть за перепалку на пресс-конференции с Зеленским, а также ещё одно доказательство, что во власти окопались "российские агенты".

Но на самом деле мотив власти совсем другой. Они воспользовались неадекватным поступком Бутусова с видео с глумливой подводкой, чтоб противопоставить его Зеленскому. Мол, в сравнении с такими неадекватными противниками, Зеленский ещё смотрится более-менее. Именно такая технология сейчас будет использоваться властями. И именно для этого и возбуждаются уголовные дела. И идёт прочая активность.

Хотя, по большому счёту, Зеленский такой же представитель "партии войны" как и Бутусов. Принципиальных отличий между ними нет", - говорится в публикации.

Напомним, вчера, в День памяти жертв Голодомора, Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.

Ранее на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский вступил в перепалку с главным редактором сайта "Цензор" Юрием Бутусовым. Президент обвинил журналиста в сливе информации об использовании "Байрактара" на Донбассе".