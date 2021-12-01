Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде с программной речью о ситуации в стране.

Речь идет о планах по выплатам новорожденным, так называемом экономическом паспорте украинца, на который будет аккумулироваться средства от рентных платежей. После достижения совершеннолетия эти средства дети смогут потратить на получение образование в Украине либо на покупку собственного жилья.

Однако, презентуя эту идею президент Зеленский допустил жутковатую оговорку.

"Зеленский, говоря о средствах для следующих поколений за счет недр, хотел сказать, что дети смогут использовать эти средства "для покупки жилья в Украине". Вместо этого он сказал: "Діти зможуть використовувати ці кошти для купівлі життя в Україні". "Покупать жизнь" в Украине - знаковая оговорка", - комментируют ситуацию журналисты.

Вот полная цитата президента.

"Вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон 5600, который увеличивает рентную плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю история независимости я вношу законопроект "экономический паспорт украинца". В соответствии с ним эти средства, плата за использование наших украинских недр, будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.

По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственной жизни (жилья - Ред.) в Украине. Благодаря этому закону наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - конец цитаты.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Слуги народа" пришли в Раду слушать послание Зеленского в футболках с надписью "За президента, против олигархов".

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о 1 декабря, дне госпереворота.