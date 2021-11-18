В "Донецкой народной республике" со следующего понедельника, 22 ноября, все школьники, как и киевские, возобновят очное обучение. Речь идет об учениках с первого по одиннадцатый классы. Кроме того, из онлайн-обучения выйду все учащиеся ВУЗов.

Об этом сообщает "Министерство образования и науки ДНР".

С начала новой недели школьники и студенты приступят к очному обучению, "соблюдая при этом все необходимые противоэпидемические меры в учебных заведениях".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала Минздрав и Минобразования страны отказаться от перехода на дистанционку в школах.

После этого, в Минобразования обратились к местной власти с просьбой возвращать детей в школы. В ведомстве считают, что очное образование важно как для учителей, так и для учеников, поскольку в таком формате возможна лучшая усвояемость материала и живое общение.

Уже 12 ноября эту идею поддержал и Кабинет министров Украины. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль ссылался, среди прочего, на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ полагают, что прошлогодний опыт показал, что закрытие школ несет больше вреда, чем пользы.