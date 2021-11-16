Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям местных органов власти по поводу возобновления очного обучения в школах.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в своем Тelegram-канале во вторник, 16 ноября.

Министр рассказал, что получает информацию о готовности украинских школ вернуть учеников в классы. Очное образование важно как для учителей, так и для учеников, поскольку в таком формате возможна лучшая усвояемость материала и живое общение.

"Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании возвращение детей в школы стало реальностью. Обращаюсь к основателям и руководителям заведений общего среднего образования с тем, чтобы не создавали новых препятствий", - написал он.

Согласно оперативной информации, более 533 тысяч работников заведений общего среднего образования прошли полный цикл вакцинации от коронавируса, а это 82% от их общего числа. Как минимум одну прививку получили 95,6% работников школ.

Напомним, с 8 ноября, в Украине не допускаются к работе педагоги, воспитатели детских садов и представители нескольких других профессий, которые не вакцинированы от коронавируса.

Также сообщалось, что в Днепре отстранили от работы 33 непривитых учителя.