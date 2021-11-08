В Ровенской области после обнаружения полиомиелита у семерых детей из семьи антипрививочников не привитых от этой болезни школьников не будут пускать на занятия. Также не получившим прививки детям запретят посещать детские сады. Соответствующее распоряжение подписал главный санврач области Роман Сафонов.

Об этом пишет УНИАН.

"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", - заявил Сафонов.

Отметим, что полиомиелит поражает нервную систему. Каждый из 200 переболевших остается парализованным на всю жизнь, особенно уязвимы дети.

В начале ноября "Страна" писала, как на Закарпатье 12-летнего ребенка, которому не делали вакцины от полиомиелита, сковал паралич.

Также мы сообщали, что в Ровенской области после случая полиомиелита также решили дополнительно вакцинировать всех детей до 5 лет.