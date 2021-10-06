В Ровенской области зафиксировали случай полиомиелита у 1,5-летнего ребенка.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как утверждают в ведомстве, родители ребенка сами отказались от соответствующих прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами.

"В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям. Первые симптомы проявились 1 сентября, а 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей", - пишут в сообщении.

На данный момент в Ровенской области работает команда эпидемиологов и вирусологов Центра общественного здоровья МОЗ. Специалисты проводят первоочередные работы по реагированию на эпидугрозы: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела.

Сообщается, что уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года) в текущем году недостаточен. Так, за 8 месяцев он составляет 53,0%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного показателя для коллективного иммунитета в 95% не удастся.

Ранее в Ровенской области у ребенка, которому сделали прививку от полиомиелита, диагностировали паралич. После этого мама девочки судилась с медиками и школой.

Также мы писали, что в Минздраве призвали украинцев делать прививки от полиомиелита.