После случая паралича у ребенка из-за отсутствия вакцинации от полиомиелита в Ровенской области приняли решение о дополнительном туре по иммунизации детей от полиомиелита. Такие меры собираются предпринять с целью недопущения распространения заболевания на территории региона.

ОБ этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень иммунизации детей от полиомиелита недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания, теперь должны вакцинировать всех детей региона", - заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

С 11 по 22 октября в Ровенской области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с внедрением вакцины ИПВ, предназначенной для детей до 5 лет включительно. Тур иммунизации будет проводиться независимо от ранее проведенной вакцинации.

Следующие три раунда продляться в течение 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы.

Также комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что невакцинированных детей не допустят к обучению. При этом их обеспечат другими формами обучения.

Напомним, 6 октября в Ровенской области зафиксировали случай полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Родители ребенка сами отказались от соответствующих прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами.

Позже в Ровенской области в семье девочки с тяжелыми симптомами полиомиелита опасный вирус обнаружили еще у шестерых детей. Всего в семье десять братьев и сестер, им не делали никаких плановых прививок.