Омбудсмен Людмила Денисова потребовала пересмотреть решение о дистанционном обучении в школах Украины в условиях коронавируса. В частности, она призвала Министерство здравоохранения и Минобразования отказаться от перевода таких учреждений на дистанционку.

Заявление появилось в Телеграм-канале Денисовой.

Омбудсмен назвала несколько факторов, которые, по ее мнению, нарушают право детей на получение качественного образования, когда обучение проходит в дистанционном режиме.

Среди них:

отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому;

трудности с одновременным доступом школьников к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста;

разный подход учителей к преподаванию учебного материала;

низкое качество интернет-связи;

отсутствие должного контроля родителей за обучением детей.

Вместе с тем, Денисова напомнила, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях.

На основании вышеуказанного Денисова и обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины. Она требует пересмотреть позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму. В частности, исключить образовательные учреждения из перечня, подлежащих закрытию, при усилении карантина.

Напомним, в Киеве продолжится дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Между тем, ранее экс-глава Минздрава Скалецкая допустила, что локдауны, масочный режим и дистанционка продлятся 3-4 года.