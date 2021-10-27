После забастовки студентов Харьковского политехнического института (ХПИ), о которой они объявили накануне, вуз перевели на дистанционный формат обучения.

Об этом говорится в указе, который подписал ректор ХПИ Евгений Сокол. Документ опубликован на странице вуза в Facebook.

В документе сказано, что с 1 по 14 ноября студенты будут учиться на дистанционке.

В приказе ректора также говорится, что если какие-либо занятия (к примеру, лабораторные работы) невозможно перевести в дистанционный режим, их следует перенести на более поздний период. А вместо них ближайшие две недели будут проводить другие занятия, которые возможно организовать в онлайн-режиме (лекции, практические занятия, семинары).

Напомним, студенты заявляли, что заболеваемость Covid-19 среди преподавателей и среди студентов в последнее время резко возросла, однако руководство об этом умалчивало. В связи с этим студенты ХПИ сказали, что с 29 октября не выйдут на пары.

Ранее мы рассказывали, что осенние школьные каникулы в Украине могут продлить до четырех недель из-за коронавируса.

Также сообщали, что невакцинированных от Covid-19 преподавателей начнут отстранять от работы.