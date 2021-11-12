Глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что украинские школьники должны учиться очно, несмотря на пандемию коронавируса. Премьер-министр ссылается, среди прочего, на рекомендации ВОЗ.

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире передачи "Право на власть".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал Шмыгаль.

По его словам, очное обучение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Шмыгаль заявил, что правительство совместно с главами местного самоуправления приложат все усилия, чтобы ученики и студенты вернулись в классы.

Напомним, омбудсмен призвала Минздрав и Минобразования отказаться от перехода на дистанционку в школах.

Между тем, мы сообщали, что с понедельника, 15 ноября, столичные школьники не вернутся за парты. Мэр Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве из-за ситуации с коронавирусом продолжится дистанционное обучение.