В "Донецкой народной республике" ученики 1-4-х классов школ перейдут на дистанционное обучение. А все школьники будут учиться дистанционно фактически до конца ноября. Это связано с эпидемиологической ситуацией и угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

Приказ о новом режиме обучения 3 ноября подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Согласно распоряжению, с 8 ноября учащиеся 1-4-х классов школ "республики" перейдут на дистанционку.

Вообще для всех школьников дистанционный режим обучения продлится до 28 ноября.

Как рассказывала "Страна", 27 сентября в "ДНР" из-за заболеваемости коронавирусом школьников отправили на каникулы. Первоначально предполагалось, что их отдых продлится три недели - до 17 октября. Однако каникулы сильно затянулись.

В конце октября "министерство образования и науки ДНР" выпустило приказ об организации работы учреждений начального, основного и среднего общего образования в период действия режима повышенной готовности. Согласно ему, ученикам младших классов продлили каникулы до 8 ноября. А для учеников 5-11-х классов с 1 ноября образовательный процесс решили сделать исключительно с применением дистанционных технологий.