С 1 ноября изменился порядок получения паспортов граждан Российской Федерации жителями "ДНР", которые в заявление о приеме в российское гражданство вписывают детей старше 6 лет.

Об этом говорится в информационном ролике "Миграционной службы МВД ДНР".

Как отметили в "службе", в связи со вступлением в силу изменений в российском законодательстве, а также во исполнение указания МВД России с 1 ноября граждане "ДНР", в заявление о приеме в гражданство РФ которых были включены несовершеннолетние дети возрастом от шести лет, для получения оформленных паспортов гражданина Российской Федерации в обязательном порядке должны являться в пункты выдачи совместно с детьми. Это необходимо для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Если же на момент подачи заявления на вступление в гражданство РФ ребенку еще не исполнилось 6 лет, а на момент готовности паспорта РФ уже исполнилось, то ребенок тоже должен выехать вместе с родителями в Россию и пройти процедуру дактилоскопии, - независимо от того, оформляют ли ему собственный загранпаспорт РФ или нет.

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