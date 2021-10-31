Реанимации госпитальных баз в Черновцах, где лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация по итогам заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

По информации ОГА, в отделениях городских медучреждений находится много больных. Более того, самые высокие показатели зафиксировали в городской больнице №4 и №3. Там уровень больных коронавирусом составил 100% и 93% соответственно.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных. случаев", - заявил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Кроме этого, комиссия приняла решение, что с 1 ноября все школы Буковины будут учиться дистанционно. Помимо школ, в онлайн-формате ближайшие две недели будут работать заведения внешкольного образования всех форм собственности.

Такое требование касается и учреждений художественного и спортивного направления.

Соблюдение требований будут проверять специальные рабочие группы. При этом нарушителей будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству.

Напомним, состоянием на сегодняшний день в Украине "красная" зона карантина стала самой большой, а в "желтой" зоне остались только два региона.

Также за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев Covid-19. Из них детей – 1108, медработников – 178.