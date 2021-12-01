Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали России, что Украина не примет закон о переходном периоде для Донбасса.

Об этом со ссылкой на Лаврова пишет ТАСС.

По словам российского министра, вопрос об упомянутом законе поднимался президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонных разговоров с лидерами ФРГ и Франции.

"Наш президент, как я уже упомянул, и с Меркель, и с Макроном несколько раз ставил этот вопрос, они заверили, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что после замечаний Кремля и Запада закон о переходном периоде отложили в ящик.

Отметим, что Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде для Донбасса, который разрабатывали с прошлого года, еще в августе. Следующий шаг - внесение его на рассмотрение в Верховную Раду.

В документе прописан алгоритм действий украинских властей на неподконтрольных территориях сейчас, во время конфликта, и потом - если эти земли вернутся под контроль Украины. Некоторые пункты законопроекта противоречат Минским соглашениям. "Страна" подробно писала об этом документе.