В ответ на заявления Владимира Зеленского, который считает, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну, в Кремле сказали, что для разрешения конфликта на Донбассе президенту Украины нужно говорить не с российским коллегой Владимиром Путиным, а с "ЛДНР", так как это "внутриукраинский конфликт".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков пишет РИА "Новости", в среду, 1 декабря.

"Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию, как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцев - это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности РФ к переговорам с Украиной по Донбассу.

Напомним, ранее мы писали, что Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

После этого, в МИД РФ заявили, что не хотят привлекать президента Турции в качестве посредника между Киевом и Москвой.