Демократы Сената Конгресса США согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны инициативу, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Ранее республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что сенаторы намерены провести голосование по поправке, предусматривающей санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", уже 1 декабря. Издание пишет, что пока договоренности окончательно не утверждены.

"Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение сегодня утром, (...) и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться вперед", - сообщил изданию заместитель лидера республиканцев в сенате Джон Тьюн.

Тьюн добавил, что для республиканской партии очень важно проголосовать за поправку по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Байден уговаривает Сенат не вводить санкции против "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что по данным Axios, правительство Германии призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2".