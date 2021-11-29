Предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите газа в объеме 55 млрд кубометров по специальным условиям является хорошим, и может быть реализовано в случае, если РФ может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, поскольку "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", - объяснила Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом посол уточнила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию "СП-2" как независимого оператора по транспортировке газа, потому что понял, что сначала нужно сделать анбандлинг, и без этого не следует работать дальше.

"Эта институция - Bundesnetzagentur - действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше", - заявила она.

Кроме этого, Фельдхузен добавила, что это не было шагом со стороны Германии в ответ на шантаж РФ.

"Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас - это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", - рассказала она.

По словам Фельдхузен, главная причина для высоких цен на газ – это тот факт, что на европейском рынке мало газа.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа",- добавила дипломат.

Посол утвреждает, что в случае использования Россией газа как оружия немецкая сторона будет принимать соответствующие меры.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", - заявила она.

Напомним, ранее Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Поэтому теперь оператор газопровода создаст немецкую дочернюю структуру для поставок по немецкой части трубы, чтобы выполнить требования германского регулятора по организационной форме. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

"Страна" писала, что из-за остановки сертификации "Северного потока-2" запуск газопровода могут отложить до марта 2022 года.

Впрочем, как выяснилось позже, газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).