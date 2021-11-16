Запуск российского газопровода "Северного поток-2", строительство которого уже завершилось, может ограничить способность Украины импортировать газ из европейских стран и оставить без газоснабжения пять городов на украинско-российской границе.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" на своей странице в Facebook.

"Весь наш опыт говорит, что этот газопровод несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину. Ведь каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита", - сказано в сообщении.

Указано, что существует риск того, что запуски "СП-2" приведет к таким же последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.

Как результат, пять городов на украинско-российской границе сразу останутся без газоснабжения и способность Украины импортировать газ из европейских стран ограничится.

"Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний

ОГТСУ вынужден будет изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

Таким образом, наше участие в процессе рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2 и возможность выразить нашу обеспокоенность — базовая потребность в защите энергетической безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Немецкий регулятор заявил, что оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG - швейцарская компания.

Поэтому сейчас оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочернюю структуру для поставам по немецкой части трубы, чтоб выполнить требования германского регулятора по организационной форме.

Она возобновится, когда немецкая "дочка" подаст новую заявку. Изучение заявки будет продолжаться в рамках оставшейся части 4-месячного периода. То есть - формально речь идёт о чисто технико-юридических причинах остановки сертификации.

Напомним, "Нафтогаз Украины" будет принимать участие в процедуре сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор также допустил к сертификации и вторую украинскую компанию - оператора "ГТС-Украина".

Также сообщалось, что глава "Нафтогаза" считает, что после запуска "СП-2" Украина может потерять около двух миллиардов долларов в год.