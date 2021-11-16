Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина может потерять около двух миллиардов долларов в год, если уже достроенный российский газопровод "Северный поток - 2" будет запущен.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, что эквивалентно примерно 1,5% ВВП страны.

Кроме того, глава "Нафтогаза" заявил, что ожидает от США введения санкций против "Северного потока - 2".

"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что Россия использует газ в качестве оружия, и она не играет по правилам, и потому что "Северный поток - 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", - сказал Витренко.

Напомним, накануне Витренко сообщил, что "Нафтогаз Украины" будет принимать участие в процедуре сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор также допустил к сертификации и вторую украинскую компанию - оператора "ГТС-Украина".

Также рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2".