Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости противостояния строительству газопровода "Северный поток-2", хотя сами строительные работы уже закончились.

Об этом она сказала в своей статье для Sunday Telegraph.

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток-2", - говорится в ее статье.

Газопровод, по мнению Трасс, грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".

Отметим, что сейчас проходит процесс сертификации газопровода, который по информации СМИ, может затянуться до мая 2022 года.

Напомним, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.

Также сообщалось, что в правительстве Германии не увидели угроз в "Северном потоке-2" ни для себя, ни для Европы. Министерство экономики ФРГ пришло к выводу, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.