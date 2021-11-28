Правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2", поскольку это "нанесет ущерб трансатлантическому единству".

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, которое посольство Германии в Вашингтоне направило Конгрессу США.

"Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса... серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России", - говорится в документе.

В публикации утверждается, что Берлин "полон решимости реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях".

Указывается также, что "санкции США в отношении "Северного потока-2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины".

Ранее мы писали о том, что Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с "Северным потоком-2".

Кроме того, в Германии депутат фракции "Союз-90"/"зеленые", которая является противником реализации проекта "Северный поток-2", раскритиковал новые санкции США против газопровода. Санкции осудил представитель партии по внешней политике, член комитета по иностранным делам и комитета по обороне Бундестага Омид Нурипур.