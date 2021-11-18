Еврокомиссия заявила о готовности консультироваться с Украиной при подготовке ее вывода относительно проекта решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока 2".

Об этом сообщает Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В сообщении говорится, что украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок и состоящей исключительно из стран-членов ЕС. Целью заседания этой группы станут консультации относительно состояния энергобезопасности в Украине, отработка совместных решений и взаимопомощь с европейскими странами в кризисных ситуациях.

"Мы очень ценим поддержку Украины со стороны наших европейских партнеров. Привлечение Украины к подготовке вывода комиссии по сертификации "Северного потока 2" и к европейской "группе риска" подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики", - отметил Галущенко.

По его словам, у Украины есть качественная экспертиза в сфере транспортировки газа, оперирования большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила.

"Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергобезопасности будет выгодным как для Украины, так и для Европы", - добавил министр.

Напомним, на днях "Нафтогаз" и "ГТС-Украины" были допущены к сертификации "Северного потока-2" без права вето.

Также мы сообщали, что из-за остановки сертификации "Северного потока-2" запуск газопровода могут отложить до марта 2022 года.