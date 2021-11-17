Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле не видят политической подоплеки в приостановке в Германией сертификации "Северного потока-2".

Об это сообщают РИА-Новости.

По его словам, компания-оператор проекта готова выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить газопровод.

Кроме того, Песков заявил, что ситуация с "Северным потоком-2" и энергокризис в Европе не взаимозависимы. Сертификация газопровода, по словам пресс-секретаря Путина, - "достаточно сложный процесс, что было понятно с самого начала".

"Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток-2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить. Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне сообщений о приостановке Германией сертификации российского газопровода "Северного потока-2", во вторник, 16 ноября, спотовая цена на газ в Европе выросла до 1046 долларов за тысячу кубических метров.

Кроме того, в рейтинговом агентстве Fitch назвали срок запуска "Северного потока-2". По их прогнозам, это может произойти к концу отопительного сезона. В агентстве заявляют, что такая задержка обусловлена медленными темпами сертификации российского газопровода.