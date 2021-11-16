В рейтинговом агентстве Fitch назвали срок запуска "Северного потока - 2". По их прогнозам, это может произойти к концу отопительного сезона.

Об этом сообщает Fitch.

В агентстве заявляют, что такая задержка обусловлена медленными темпами сертификации российского газопровода.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока-2", первую нитку которого уже наполнили газом, завершилось. Таким образом состоянием на сегодняшний день газопровод готов к запуску.

Кроме того, мы также сообщали о том, что в релизе Германского национального регулятора - Федерального агентство по сетям (Bundesneztagentur) говорилось о том, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. В связи с этим Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Между тем, для нашего государства запуск российского газопровода "Северного поток-2" может ограничить способность Украины импортировать газ из европейских стран и оставить без газоснабжения пять городов на украинско-российской границе.