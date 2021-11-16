На фоне сообщений о приостановке Германией сертификации российского газопровода "Северного потока-2", во вторник, 16 ноября, впервые за три недели спотовая цена на газ в Европе выросла до 1046 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, цена на голубое топливо растет второй день после отказа российской компании "Газпром" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь.

"При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах", - добавили в сообщении.

Во вторник днем цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1046 за тысячу кубометров.

Напомним, цена на газ в Европе 26 октября достигла отметки в 1062 долларов, в после поручения Путина о закачке в европейские газохранилища цены поползли вниз.

Также мы писали, что в ноябре после увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800.

Кроме того, сообщалось, что Украина в 2021 году в шесть раз сократила импорт газа.