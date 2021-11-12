В текущем году российский "Газпром" транспортирует через территорию Украины больший объем газа, чем 40 млрд куб. м, которые были предусмотрены в долгосрочном договоре.

Об этом рассказал глава правления энергетической компании Алексей Миллер, сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 12 ноября.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - сказал Миллер.

Напомним, на этой неделе "Газпром" увеличил заявку на транзит через территорию Украины до контрактных объемов и после этого цены на газ опустились до 800 долларов за тысячу кубов.

Также сообщалось, что "Газпром" на аукционе 2 ноября не забронировал дополнительные мощности на транзит газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года. Торги прошли в дополнение к бронированию транзита на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год.