"Газпром" увеличил заявку на транзит через территорию Украины до объемов, согласно контракту. После этого цены на газ опустились до 800 долларов за тысячу кубов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Газпром" наращивает транзит через Украину до максимума законтрактованных мощностей в объеме 109 млн кубов в день. Но при этом игнорирует продолжающийся в Европе дефицит и не бронирует никаких дополнительных мощностей, а лишь использует уже забронированные.

Издание отмечает, что поставки российского газа в Европу остаются значительно ниже типичных для такого периода. При этом рост происходит на фоне мощного спада и истощения хранилищ.

Цены на декабрьские контракты на торгах 10 ноября колеблются в пределах 65-66 евро за МВт-час или около 800 долларов за тысячу кубов. За сутки цены свалились на 8%.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, из-за отсутствия экспорта из РФ цены на газ в Европе снова выросли почти до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина в 2021 году в шесть раз сократила импорт газа.

Также мы сообщали, что после газового кризиса в Молдове тарифы для жителей повысили почти в 2,5 раза.