Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с "Северным потоком-2".

Об этом сообщает сайт Минфина США во вторник, 23 ноября.

В сообщении ведомства говорится, что решение принято на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

"Страна" уже писала, что Вашингтон принял решение ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Новые ограничительные меры будут введены в отношении компании Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано собственностью, которая подлежит блокировке.

По словам госсекретаря США Блинкена, несмотря на то, что Госдеп выступает против строительства газопровода, сотрудничество США с Германией и другими союзниками будет продолжено для снижения рисков для Украины и восточноевропейских стран - членов НАТО.

Ранее мы сообщали, что Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2". Немецкий регулятор заявил, что оператор "Северного потока - 2" может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG - швейцарская компания.

Также мы информировали, что "Нафтогаз" Украины и Оператор ГТС Украины были допущены к участию в сертификации газопровода "Северный поток - 2", но без права вето.