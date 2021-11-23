Во вторник,23 ноября, Вашингтон громко объявил о новых санкциях против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте. Но для близкой к правительству Германии компании, которая также участвовала в строительстве, было сделано исключение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что США сделали исключение и приняли решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, связанного со строительством газопровода, пишет Bloomberg.

По данным американского агентства, судно Blue Ship упоминается в докладе, подготовленном администрацией президента США Джо Байдена для Конгресса в преддверии введения новых ограничительных мер.

Тем не менее, оно не подверглось санкциям, так как принадлежит компании, которая "тесно связана с правительством Германии", пишут в Bloomberg.

Напомним, новые санкции США будут введены в отношении компании Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано собственностью, которая подлежит блокировке.

Также сообщалось, что в Кремле негативно восприняли новые санкции в отношении "Северного поткоа-2" и сочли их незаконными и неправильными.