Евросоюз планирует снять санкции с экс-министра доходов и сборов Украины Александре Клименко. Об этом сообщает брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств", - сообщил журналист.

Напомним, в марте 2021 года послы Евросоюза одобрили продление санкций против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из санкционного списка были исключены бывший и.о. премьер-министра и глава НБУ Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Через несколько дней после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал причину того, что санкционный список стал редеть. По его мнению, чтобы список лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, против которых введены санкции Евросоюза, не сокращался, нужны сдвиги в расследовании дел против них в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне ГБР сообщило об окончании расследования дела о расстреле Майдана. Экс-президенту Януковичу и его топ-силовикам грозит пожизненное. У Януковича отреагировали на заявление ГРБ и поинтересовались наличием в материалах уголовного дела приказа о расстрелах.

Также "Страна" подробно разбиралась, в каком виде ушло в суд дело об убийствах на Майдане.